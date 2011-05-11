В Подмосковье напомнили о работе властей по развитию предпринимательства в регионе.

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал о джокере и конкурентном преимуществе региона для бизнес-индустрии. Соответствующее заявление чиновника привели журналисты телеканала "360.ru". Соответствующей информацией спикер поделился с аудиторией во время своего выступления на заседании IX Международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку". Российский губернатор пояснил, что транснациональные компании всегда говорили о том, что в нашей стране фиксируется очень высокая доходность. Сейчас на территории Подмосковья находится около 200 иностранных производств, большинство из которых успешно работает до сих пор. В 2024 году заметное количество предприятий продолжает наращивать собственное производство микроэлектроники, а также различной компонентной базы.

И в советское время Московская область имела три Ордена Ленина: два из них — за передовое сельское хозяйство. Технологичность, наши инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. И люди, которые работают в наших городах, наукоградах, безусловно, дают высокий результат. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Глава региона уточнил, что местные власти всегда готовы поддержать предпринимателей и ждут инвесторов. Задача администрации заключается в том, чтобы компании, которые занимаются бизнесом, работали с прибылью. Для эффективной работы чиновники заложили в Дубне, Ленинском округе индустриальный парк. При этом программы, которые направлены на импортозамещение, поддерживаются 5-9 процентной ставкой.

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Фото: 360.ru