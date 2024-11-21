Росгвардия Подмосковья напомнила о правилах и запретах на покупку оружия

Антон Фокин сообщил о том, как россияне могут получить разрешение на хранение оружия.

С начала 2024 года 108 тысяч жителей Московской области подали заявки на разрешение по оружию. В интервью журналистке телеканала "360.ru" Ксении Жеребцовой официальный представитель Росгвардии по региону Антон Фокин уточнил, как именно граждане могут это сделать и какие документы им предстоит собрать. Эксперт заметил, что лицензию на оружие могут получить россияне, достигшие 21 года. Для получения документа им понадобятся заявление, паспорт, медицинские заключения о противопоказаниях к владению оружием, а также об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ. Сразу же после этого будущим владельцам ружия предстоит пройти через обучение.

В Подмосковье около 20 образовательных учреждений, которые занимаются обучением жителей. Сначала теория и практика, после чего человек получает на руки свидетельство. Затем он сдает экзамен, на котором присутствует сотрудник Росгвардии, и получает акт безопасного обращения с оружием. Антон Фокин, сотрудник Росгвардии

После того, как человек получит лицензию и купит оружие, то он обязан в течение двух недель отправиться по месту регистрации ради того, чтобы получить от властей разрешение. Только после выполнения этих пунктов россиянин получает право хранить и использовать купленное ружье на законных основаниях. Однако через пять лет ему придется заново собирать необходимые документы. Антон Фокин указал прессе, что один человек может хранить до пяти двустволок, до двух единиц оружия ограниченного поражения, а также до пяти образцов газового и срелково-метательного оружия. После пяти лет владения гладкоствольным оружием, проситель получает право на приобретение оружие с нарезным стволом.

Росгвардия Подмосковья напомнила о санкциях за незаконное владение оружием.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360