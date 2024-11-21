Росгвардия Подмосковья напомнила о санкциях за незаконное владение оружием

Антон Фокин рассказал о наказании по правонарушениям, связанным с оружием в РФ.

Владельцы оружия несут как уголовную, так и административную ответственность за его хранение и использование. В интервью журналистке телеканала "360.ru" Ксении Жеребцовой представитель Росгвардии по региону Антон Фокин уточнил, что в стране в отношении нарушителей предусмотрены определенные санкции. Эксперт в шоу уточнил, что инциденты делятся на негрубые и грубые. К последним относится стрельба в населенных пунктах и локациях, не отведенных для этих целей.

Здесь предусмотрен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. К грубым также относятся нарушения условий хранения и учета оружия, его продажа и переделка. Здесь речь идет уже о лишении свободы со штрафами. Антон Фокин, представитель Росгвардии по региону

Нарушением средней степени тяжести власти страны считают неправильное хранение оружия или несвоевременная постановка его на учет. Антон Фокин добавил, что иногда владельцы не успевают зарегистрировать ружья или дробовики в двухнедельный срок после приобретения или смены своего места жительства. В результате специалисты привлекают таких нарушителей привлекают эти лица к административной ответственности. Наказание подразумевает предупреждение и штраф в размере до двух тысяч рублей.

Более 200 жителей Подмосковья передали свое оружие для нужд СВО за год.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360