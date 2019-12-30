Вор вынес из офисного сейфа петербургской компании более 2,5 миллионов рублей

Он совершил ограбление во время новогодних праздников.

Неизвестный грабитель вынес из офиса компании АО "РусТелКом" , расположенного во Фрунзенском районе Петербурга более 2,5 миллионов рублей во время новогодних праздников. Сообщение о кражи поступило лишь 5 января.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила, что полицейские установили, как вор проник в офисное здание, расположенное на Гаражном проезде. Предположительно, он попал в здание, предварительно отжав стеклопакет на первом этаже. Взломав двери кабинета начальства компании грабитель обнаружил сейф в котором находилось 2,5 миллиона рублей.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленника уже разыскивают.

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