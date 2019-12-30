Сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в салоне которого обнаружили марихуану

По общим подсчетам, сотрудники полиции изъяли 70 грамм растительного наркотика.

Во время рейда ГИБДД вечером субботы, 4 января, сотрудники патрульных служб остановили автомобиль, в салоне которого находилось большое количество наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительный автомобиль марки Mitsubishi ASX был задержан инспектором ДПС на Лахтинском проспекте, 10. За рулем иномарки был 35-летний мужчина, предположительно, пребывающий в состоянии наркотического опьянения. Сотрудник потребовал водителя выйти из машины, после чего заметил в салоне пакеты с наркотиками растительного происхождения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе досмотра правоохранители изъяли 70 грамм марихуаны. Водителя и пассажира и доставили в отделение полиции. Проходить освидетльствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения они отказались.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего водителя. Для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: vk.com/dorinspb