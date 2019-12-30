Петербуржец обнаружил пропажу внушительной суммы денег и золотых часов после визита гостей

Из металлического сейфа потерпевшего пропало 2,65 миллиона рублей.

В понедельник, 6 января, в отделение полиции Красносельского района обратился мужчина и сообщил о том, что после того, как знакомый мужчина в компании двух неизвестных девушек покинули его квартиру, он обнаружил пропажу 2,65 миллионов рублей и золотых часов из металлического сейфа. Потерпевший добавил, что хранил ключи от сейфа в серванте.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила, что сейчас полиция проводит проверку и данному делу. Троих неизвестных уже разыскивают.

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