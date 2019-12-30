В Невском районе нашли жителя Нового Уренгоя, упавшего с многоэтажки

В последний раз его видели на втором этаже дома №16 на Русановской улице.

В субботу, 4 января, в Невском районе Петербурга 20-летний юноша разбился, упав с высоты 24-этажного дома. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на правоохранительные органы.

Об инциденте в полицию сообщил мужчина, который узнал о трагедии от прохожей, нашедшей труп. На место приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Последние лишь констатировали смерть.

По предварительной информации, юноша прописан в Новом Уренгое. Полиции удалось установить, что днем, 4 января, он пытался пройти в дом №16 по Русановской улице с черного входа. После неудачных попыток он зашел в подъезд через главный вход и поднялся на лифте на второй этаж. Позже его тело обнаружили на земле рядом с домом.

Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего.

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Фото: Piter.TV