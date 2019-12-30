В Киришах водитель легковушки умер после столкновения с бетонным забором

Инцидент произошел ранним утром 5 января.

В воскресенье, 5 января, в городе Кириши Ленинградской области 55-летний водитель скончался после того, как на скорости влетел в бетонный забор. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в районе 04:40 утра на шоссе Энтузиастов. По предварительной информации, водитель легковушки "Шевроле Реззо" не справился с управлением при крутом повороте, в результате чего врезался в бетонный забор.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Автомобиль также получил серьезные повреждения.

ГИБДД уже проводит проверку по данному делу.

Ранее мы сообщали, что на внешнем кольце КАД столкнулись четыре автомобиля.

Фото: vk.com/dorinspb