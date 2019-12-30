На внешнем кольце КАД столкнулись четыре автомобиля

Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Вечером в воскресенье, 5 января, пользователи соцсетей рассказали об аварии на внешнем кольце КАД. Очевидцы уточнили, что это произошло после развязки с Колтушским шоссе. Фото с места происшествия появилось в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Выяснилось, что в результате столкновения на участке КАД пострадали четыре автомобиля, среди которых оказался водитель, который перевозил картофель. После аварии корнеплоды оказались на дороге.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что водитель Infinity устроил стрельбу в центре Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today