На внешнем кольце КАД столкнулись четыре автомобиля

Вечером в воскресенье, 5 января, пользователи соцсетей рассказали об аварии на внешнем кольце КАД. Очевидцы уточнили, что это произошло после развязки с Колтушским шоссе. Фото с места происшествия появилось в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
Выяснилось, что в результате столкновения на участке КАД пострадали четыре автомобиля, среди которых оказался водитель, который перевозил картофель. После аварии корнеплоды оказались на дороге.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что водитель Infinity устроил стрельбу в центре Петербурга.
Фото: vk.com/spb_today
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