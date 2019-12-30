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fvbykov
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Водитель Infinity устроил стрельбу в центре Петербурга

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Оружие пришлось применить после ссоры на дороге.

В соцсетях получило широкое распространение видео с регистратора, на котором  владелец иномарки "Инфинити" выстрелил в воздух из неустановленного оружия.

Причиной такой реакции от водителя авто стали сигналящие сзади водители других машин. "Инфинити" встала на перекрестке улицы Ефимова и набережнйо реки Фонтанки для того, чтобы подобрать девушку-пассажира.  Это не понравилось владельцам других автомобилей.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти на дне колодца нашли мужчину: в убийстве подозреваются четверо.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: видео, очевидцы, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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