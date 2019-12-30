Водитель Infinity устроил стрельбу в центре Петербурга

Оружие пришлось применить после ссоры на дороге.

В соцсетях получило широкое распространение видео с регистратора, на котором владелец иномарки "Инфинити" выстрелил в воздух из неустановленного оружия.

Причиной такой реакции от водителя авто стали сигналящие сзади водители других машин. "Инфинити" встала на перекрестке улицы Ефимова и набережнйо реки Фонтанки для того, чтобы подобрать девушку-пассажира. Это не понравилось владельцам других автомобилей.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти на дне колодца нашли мужчину: в убийстве подозреваются четверо.

Видео: vk.com/spb_today