В Ленобласти на дне колодца нашли мужчину. В убийстве подозреваются четверо

Трое из них были задержаны, двое были судимы, а одного еще ищут.

В последний день 2019 года был объявлен пропавшим без вести 28-летний житель деревни Выскатка в Сланцевском районе Ленобласти. История получила трагический поворот – мужчина был найден мертвым.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию днем 4 января обратилась 35-летняя жительница деревни. Днем она увидела на дне дренажного колодца у заброшенной котельной тело мужчины с гематомами и ссадинами. Этим же днем по подозрению в убийстве были задержаны трое безработных местных жителей, которым было от 18 до 23 лет. Разыскивается еще один подозреваемый, которому 26 лет. Двое из трех задержанных уже ранее были судимы.

По факту происшествия областной Следком возбудил уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пятеро мужчин бросили пистолеты в бегах от полиции.

Фото: Piter.tv