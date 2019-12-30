В Петербурге пятеро мужчин бросили пистолеты в бегах от полиции

По факту происшествия проводится проверка.

Патрулирование территории парка у проспекта Славы в ночь на 5 января закончилась погоней. О деталях происшествия рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Выяснилось, что пятеро мужчин заметно забеспокоились, увидев неподалеку сотрудников правоохранительных органов. Они скинули на землю пистолет и попытались скрыться. Однако пять человек в возрасте от 22 до 33 лет не смогли убежать от полиции и были задержаны.

Позже в парке на проспекте Славы и на проезжей части были найдены два пистолета и три магазина с патронами. По факту инцидента проводится проверка.

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Фото: Pixabay