Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино

Авария произошла на "зебре".

Женщина попала под колеса автомобиля на территории предприятия "Ижорские заводы" в Колпино. Пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент случился 4 января около 19:50 на проспекте Ленина у дома №101. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель "Ниссана" наехал на петербурженку 1981-го года рождения. За рулем находится мужчина 1966-го года рождения.

Женщину доставили в больницу с травмами тяжелой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что маленькая девочка пострадала в ДТП на Октябрьской набережной.

Фото: pixabay.com