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Маленькая девочка пострадала в ДТП на Октябрьской набережной
Сегодня, 17:40
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Маленькая девочка пострадала в ДТП на Октябрьской набережной

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К счастью, пострадавшая была пристегнута и находилась в детском удерживающем устройстве.

Девочка 2017-го года рождения пострадала в ДТП в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла 4 января около 15:55 на Октябрьской набережной у дома №102. По предварительной информации, водитель "Хендай" не предоставил преимущество в движении "Форду", который следовал во встречном направлении. За рулем первой иномарки находился мужчина 1988-го года рождения. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД, водительский стаж составляет 3-4 года. 

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка "Форда". Ребенок находился в детским удерживающем устройстве и был пристегнут. Девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе произошло страшное ДТП с участием двух легковушек. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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