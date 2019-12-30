Маленькая девочка пострадала в ДТП на Октябрьской набережной

К счастью, пострадавшая была пристегнута и находилась в детском удерживающем устройстве.

Девочка 2017-го года рождения пострадала в ДТП в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла 4 января около 15:55 на Октябрьской набережной у дома №102. По предварительной информации, водитель "Хендай" не предоставил преимущество в движении "Форду", который следовал во встречном направлении. За рулем первой иномарки находился мужчина 1988-го года рождения. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД, водительский стаж составляет 3-4 года.

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка "Форда". Ребенок находился в детским удерживающем устройстве и был пристегнут. Девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе произошло страшное ДТП с участием двух легковушек.

Фото: pixabay.com