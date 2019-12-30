Утром в Выборгском районе произошло страшное ДТП с участием двух легковушек

Правоохранительные органы устанавливают подробности произошедшего.

Утром в Выборгском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИДД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 4 ноября в районе 07:00 утра. Недалеко от дома 9, расположенного на проспекте Энгельса произошло лобовое столкновение Ford Fusion и УАЗа "Патриот". Виновником ДТП стала 65-летняя женщина, находившаяся за рулем Ford Fusion. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. На момент аварии за рулем УАЗа "Патриот" оказался 38-летний мужчина.

В результате аварии водитель владелица Ford Fusion была доставлена в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что во Фрунзенском районе произошла крупная кража имущества.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор