Во Фрунзенском районе произошла крупная кража имущества

Похищены фирменные позолоченные часы, бутылка коньяка, ювелирные изделия и 150 тыс. рублей.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в крупной краже имущества во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские получили сообщение о происшествии 3 января в 08:19 утра. Кража произошла в одном из домов на улице Димитрова. Затем в участок обратился 50-летний гражданин. Он рассказал стражам порядка, что в период с 10:00 31 декабря 2019 года до 08:00 3 января 2020 года к нему в квартиру проник неизвестный преступник. Общая сумма ущерба составила 533 тыс. рублей.

Полицейские разыскивают лиц, причастных к данному преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что полиция ищет организатора поджогов в петербургских кафе.

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