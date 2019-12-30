Возбуждено уголовное дело по 167-ой статье УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция ищет организатора поджогов в петербургских кафе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 4 января. Полицейские получили сообщение о хлопке и пожаре на первом этаже дома 13 по улице Комсомола. Они незамедлительно выехали на место происшествия. При просмотре камер наблюдения стражи порядка установили, что в 02:40 злоумышленник с двумя пакетами вошел в помещение кафе по указанному адресу. Спустя несколько минут он покинул помещение. В 03:03 схожий по приметам мужчина с теми же двумя пакетами вошёл в помещение другого кафе той же сети, расположенное на улице Академика Лебедева. Через некоторое время там тоже произошло возгорание.

В результате поджогов пострадавших нет. Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы разыскать подозреваемого.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что петербургские эксперты анонсировали увеличение цен на топливо.

Фото: pixabay