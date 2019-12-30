Рост цен на топливо обусловлен резким сокращением независимых игроков.

Петербургские эксперты анонсировали увеличение цен на топливо. Об этом пишет РБК со ссылкой на специалистов рынка АЗС.

Специалисты считают, что у оставшихся участников рынка нет никаких шансов выдержать жесткую ценовую конкуренцию. На данный момент главенствующее место на рынке занимают вертикально-интегрированные компании (ВИНК). Это произошло после заключения крупных сделок в отрасли. На фоне этого, независимые участники рынка АЗС начали терять клиентов. Их рентабельность начала снижаться на глазах. В связи с этим владельцы АЗС начали продавать свой бизнес.

На сегодняшний день долю независимого сегмента АЗС представляют ООО "Фаэтон", ООО "Шелл нефть" и ООО "Серкл Кей". Эксперты уверены, что даже им будет сложно удерживать конкуренцию с ВИНК.

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