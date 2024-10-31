В Петербурге выросла тыква во дворе съемок "Собачьего сердца"

Жители дома на Моховой удивились появлению грядки с тыквой у парадного

Во дворе дома на Моховой улице, где проходили съемки фильма "Собачье сердце", обнаружили грядку с тыквой, сообщает "Фонтанка".

В среду, 27 августа, фотограф "Фонтанки" заметил на Моховой улице, 27–29, грядку с тыквой. На этом месте ранее проходили съемки фильма Владимира Бортко "Собачье сердце". По данным издания, плод скрывается в зелени рядом с изгородью. Пока обнаружена одна тыква, но возможно появление новых плодов. В ТСЖ "Феникс", обслуживающем дом, сначала сообщили, что ничего не знают о грядке. Позже стало известно, что растение посадил житель первого этажа.

Во дворе дома ранее находился памятник профессору Преображенскому и псу Шарику, установленный в 2018 году. В 2022 году монумент был демонтирован по требованию КГИОП.

Фото: pxhere