Жительница Петербурга устроила в Псковской области свои "Алые паруса"

Петербурженка устроила свою версию праздника "Алые паруса" на даче в Псковской области. Об этом горожанка сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

Главным символом мероприятия является парусник с алыми парусами. Женщина смастерила кораблик из тыквы и прокатилась на нем по озеру Стречино.

Это не просто плавание, это полет моей мечты, воплощенный в реальность благодаря гигантской тыкве и красоте этого невероятно красивого, удивительного места. Юлия Богданова

Фото: ВКонтакте / Юлия Богданова