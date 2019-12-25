  1. Главная
Жительница Петербурга устроила в Псковской области свои "Алые паруса"
Сегодня, 11:25
Женщина смастерила кораблик из тыквы и прокатилась на нем по озеру Стречино.

Петербурженка устроила свою версию праздника "Алые паруса" на даче в Псковской области. Об этом горожанка сообщила на своей странице во "ВКонтакте". 

Главным символом мероприятия является парусник с алыми парусами. Женщина смастерила кораблик из тыквы и прокатилась на нем по озеру Стречино. 

Это не просто плавание, это полет моей мечты, воплощенный в реальность благодаря гигантской тыкве и красоте этого невероятно красивого, удивительного места. 

Юлия Богданова 

Ранее мы рассказывали о том, что на Праздник Ижорской репы жителей Петербурга повезет ретропоезд "Лахта". 

Фото: ВКонтакте / Юлия Богданова 

