На Праздник Ижорской репы жителей Петербурга повезет ретропоезд "Лахта"

По маршруту от Балтийского вокзала в Петербурге до Гатчины назначен ретропоезд "Лахта". Состав отвезет горожан на Праздник Ижорской репы. Мероприятие состоится недалеко от станции Пудость.

Как рассказали в ОЖД, поезд будет курсировать 18 октября. Состав №7105 отправится в 10:55, остановка на станции Пудость – в 11:49, на конечной пассажиры окажутся в 11:58. В обратном направлении поезд №7106 поедет в 12:33, остановка на станции Пудость – в 12:42. В Северную столицу "Лахта" приедет в 13:40.

Фото: пресс-служба ОЖД