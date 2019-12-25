  1. Главная
На Праздник Ижорской репы жителей Петербурга повезет ретропоезд "Лахта"
Сегодня, 13:04
Мероприятие состоится недалеко от станции Пудость.

По маршруту от Балтийского вокзала в Петербурге до Гатчины назначен ретропоезд "Лахта". Состав отвезет горожан на Праздник Ижорской репы. Мероприятие состоится недалеко от станции Пудость. 

Как рассказали в ОЖД, поезд будет курсировать 18 октября. Состав №7105 отправится в 10:55, остановка на станции Пудость – в 11:49, на конечной пассажиры окажутся в 11:58. В обратном направлении поезд №7106 поедет в 12:33, остановка на станции Пудость – в 12:42. В Северную столицу "Лахта" приедет в 13:40. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

