Петербуржцам предложили выбрать имя для нового поезда до Сестрорецка
Сегодня, 21:38
Петербуржцы смогут оставить варианты названия электропоезда ЭП2ДМ на странице Смольного.

Петербуржцы получили возможность придумать название для нового электропоезда, курсирующего между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Жители города могут отправлять свои варианты в комментариях или личных сообщениях на официальной странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте".

Современный состав ЭП2ДМ, созданный инженерами "Трансмашхолдинга", рассчитан на 600 пассажиров. Вагоны оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки устройств и системой обеззараживания воздуха. Поезд выполняет семь рейсов в день и предназначен для комфортных поездок жителей и гостей города к побережью Финского залива.

Ранее в движении электричек на Балтийский вокзал произошел сбой.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

