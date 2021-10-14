Петербуржцам предложили выбрать имя для нового поезда до Сестрорецка

Петербуржцы смогут оставить варианты названия электропоезда ЭП2ДМ на странице Смольного.

Петербуржцы получили возможность придумать название для нового электропоезда, курсирующего между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Жители города могут отправлять свои варианты в комментариях или личных сообщениях на официальной странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте".

Современный состав ЭП2ДМ, созданный инженерами "Трансмашхолдинга", рассчитан на 600 пассажиров. Вагоны оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки устройств и системой обеззараживания воздуха. Поезд выполняет семь рейсов в день и предназначен для комфортных поездок жителей и гостей города к побережью Финского залива.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга