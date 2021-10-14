Петербуржцам предложили выбрать имя для нового поезда до Сестрорецка

Петербуржцы получили возможность придумать название для нового электропоезда, курсирующего между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Жители города могут отправлять свои варианты в комментариях или личных сообщениях на официальной странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте".
Современный состав ЭП2ДМ, созданный инженерами "Трансмашхолдинга", рассчитан на 600 пассажиров. Вагоны оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки устройств и системой обеззараживания воздуха. Поезд выполняет семь рейсов в день и предназначен для комфортных поездок жителей и гостей города к побережью Финского залива.
Ранее в движении электричек на Балтийский вокзал произошел сбой.
Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все