Утром в движении электричек на Балтийский вокзал произошел сбой

Состав, следующий маршрутом Ораниенбаум — Санкт-Петербург, остановился в 7:20 из-за технических неполадок.

Утром в пятницу, 3 октября, пассажиры, направляющиеся к Балтийскому вокзалу, столкнулись с проблемой: пригородные поезда начали двигаться с существенным отставанием от графика.

По данным пассажиров, причина сбоя заключается в поломке высокоскоростного состава "Ласточка", произошедшей неподалеку от станции Мартышкино.

Как уточнили Piter.TV в пресс-службе ОЖД, состав, следующий маршрутом Ораниенбаум — Санкт-Петербург, остановился в 7:20 на отрезке пути между станциями Ораниенбаум и Новый Петергоф из-за технических неполадок. Электричка возобновила движение в 8:05, однако отстала от расписания на 55 минут. Два других пригородных поезда — № 6518 Ораниенбаум — Санкт-Петербург и № 6608 Калище — Санкт-Петербург — также двигаются с задержкой более чем на полчаса.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер