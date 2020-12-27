  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение электричек на Витебском направлении остановилось вечером 2 октября
Сегодня, 22:35
199
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Движение электричек на Витебском направлении остановилось вечером 2 октября

0 0

Электрички стоят часами.

Вечером 2 октября 2025 года на Витебском направлении в Санкт-Петербурге зафиксированы серьёзные перебои с движением электричек. По данным пассажиров, прибывающих и отправляющихся с Витебского вокзала, часть поездов стоит на станциях уже более 30 минут, пишет "Фонтанка".

Задержки наблюдаются на станциях Царское Село, Шушары, Купчино и Пушкин. По громкой связи пассажирам объявляют о приостановке движения на неопределённое время по техническим причинам. На платформах скопилось большое количество людей, большинство из которых возвращались с работы.

Пассажиры сообщают, что поезда на участке между Шушарами и Пушкиным полностью остановлены.  

Ранее на Piter.TV: под колеса поезда из Петербурга в Иваново попал лось. 

Фото: Telegram / АО "СЗППК"

Теги: витебское направление, движение электричек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии