Движение электричек на Витебском направлении остановилось вечером 2 октября

Вечером 2 октября 2025 года на Витебском направлении в Санкт-Петербурге зафиксированы серьёзные перебои с движением электричек. По данным пассажиров, прибывающих и отправляющихся с Витебского вокзала, часть поездов стоит на станциях уже более 30 минут, пишет "Фонтанка".
Задержки наблюдаются на станциях Царское Село, Шушары, Купчино и Пушкин. По громкой связи пассажирам объявляют о приостановке движения на неопределённое время по техническим причинам. На платформах скопилось большое количество людей, большинство из которых возвращались с работы.
Пассажиры сообщают, что поезда на участке между Шушарами и Пушкиным полностью остановлены.
Фото: Telegram / АО "СЗППК"
