С нового года изменится периодичность движения электричек в Петербурге 

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах.

В новом году в Северной столице и Ленобласти изменится периодичность движения электричек. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Так, с 7 января по четвергам теперь не будут курсировать несколько поездов на Северном направлении ОЖД. Также движение изменится у поезда № 6002/6001 на участке Великий Новгород – Будогощь. Кроме того, свое движение поменяют поезда № 6008/6007 на участке Будогощь – Хвойная и электрички № 6010/6009 на участке Хвойная – Пестово.

Подробно с расписанием горожане могут ознакомиться на станциях и вокзалах.

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Фото: Piter.tv