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На "синей" ветке петербургского метро восстановлено движение поездов
Сегодня, 20:56
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На "синей" ветке петербургского метро восстановлено движение поездов

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Сотрудники подземки уточнили, что затор в движении поездов наблюдался примерно с 17:07.

Поезда на Московско-Петроградской линии метро Петербурга курсируют в соответствии с графиком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" вечером понедельника, 21 августа.

Сотрудники подземки уточнили, что затор в движении поездов наблюдался примерно с 17:07 – тогда составы ездили с интервалом в 3-5 минут. 

Напомним, что официальной причиной задержки поездов в метрополитене Северной столицы не поделились, однако "Фонтанка" писала о поломке светофора.

Ранее мы сообщали о том, что до 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.TV

Теги: движение поездов, метро петербурга, синяя ветка метро стоит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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