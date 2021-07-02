На "синей" ветке петербургского метро восстановлено движение поездов

Сотрудники подземки уточнили, что затор в движении поездов наблюдался примерно с 17:07.

Поезда на Московско-Петроградской линии метро Петербурга курсируют в соответствии с графиком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" вечером понедельника, 21 августа.

Сотрудники подземки уточнили, что затор в движении поездов наблюдался примерно с 17:07 – тогда составы ездили с интервалом в 3-5 минут.

Напомним, что официальной причиной задержки поездов в метрополитене Северной столицы не поделились, однако "Фонтанка" писала о поломке светофора.

Ранее мы сообщали о том, что до 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.TV