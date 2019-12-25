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За пять лет Петербург получит 600 новых трамваев и 300 троллейбусов
Сегодня, 8:27
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IRINA_CHALKINA

За пять лет Петербург получит 600 новых трамваев и 300 троллейбусов

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В общественном транспорте должны быть удобные кресла, работающие кондиционеры и печи, шумоподавление и современная медиасистема.

В Петербурге намерены полностью обновить фонд рельсового общественного транспорта к 2026 году. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора СПб ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкина.

Отмечается, что за 5 лет в Северной столице появится 600 новых трамваев и 300 троллейбусов. Сейчас в трамвайном парке города около 700 составов. Возраст некоторых единиц общественного транспорта — в среднем 25 лет. Уточняется, что лишь 100 моделей действительно соответствуют современным требованиям. 

В новом общественном транспорте планируется установить удобные кресла, работающие кондиционеры и печи, шумоподавление и современная медиасистема.

Ранее мы сообщали о том, что общественный транспорт Петербурга отчитался о готовности к работе в праздники.

Фото: Piter.tv

Теги: общественный транпорт, трамваи, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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