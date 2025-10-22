В Ленинградском зоопарке появились тыквенные кормушки для маленьких хищников

В Ленинградском зоопарке для маленьких хищников сделали тыквенные кормушки. Об этом сообщили в учреждении 22 октября.
С плодами работали зоологи отдела "Хищные млекопитающие", в тыквы положили кусочки яблок, груш, виноград и другие фрукты. Угощения получили сурикаты и полосатые мангусты.
Суетливые зверьки сразу пустили в дело носы и лапы. Сначала сурикаты и полосатые мангусты осторожно обнюхали новые "объекты", а затем с энтузиазмом извлекли из маленьких отверстий любимые угощения и полакомились ими. Обычная тыква оказалась головоломкой, развлечением и ужином одновременно!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
