Сегодня, 15:58
В Ленинградском зоопарке появились тыквенные кормушки для маленьких хищников

Угощения получили сурикаты и полосатые мангусты.

В Ленинградском зоопарке для маленьких хищников сделали тыквенные кормушки. Об этом сообщили в учреждении 22 октября. 

С плодами работали зоологи отдела "Хищные млекопитающие", в тыквы положили кусочки яблок, груш, виноград и другие фрукты. Угощения получили сурикаты и полосатые мангусты. 

Суетливые зверьки сразу пустили в дело носы и лапы. Сначала сурикаты и полосатые мангусты осторожно обнюхали новые "объекты", а затем с энтузиазмом извлекли из маленьких отверстий любимые угощения и полакомились ими. Обычная тыква оказалась головоломкой, развлечением и ужином одновременно! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке пака Гринхарт начал обустройство своего домика. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

