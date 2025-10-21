  1. Главная
Сегодня, 16:34
В Ленинградском зоопарке пака Гринхарт начал обустройство своего домика

Недавно сотрудники принесли зверьку охапку кленовых листьев.

В Ленинградском зоопарке сообщили о том, что пака Гринхарт начал обустройство домика. Недавно сотрудники принесли зверьку охапку кленовых листьев, и он сразу заинтересовался новинкой, унеся почти все в дупло. 

Внутри Гринхарт устроил теплую лежанку из сена и листьев, а также аккуратно "замуровал" лишний вход в дупло. Когда дело было сделано, пака решил проверить листья на вкус. Они оказались хороши не только для уюта домика, но и как закуска! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что пума Синди в зоопарке встречает гостей с королевским достоинством. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет) 

