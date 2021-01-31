В Петербурге закрыли несколько станций метрополитена

На вход и выход закрыты станции метро "Чернышевская" и "Невский проспект".

В Петербурге начали закрывать станции метро в преддверии несанкционированных митингов. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Сегодня, 31 января, в северной столице запланирован несанкционированный митинг. В этой связи, закрыты станции метро "Чернышевская" и "Невский проспект". В вестибюли станции "Невский проспект -1 и 2" петербуржцы смогут попасть, но только через "Гостиный двор".

С утра запрещено движение наземного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Движение перекрыто на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге перед митингом перекрыли Дворцовую площадь.

Видео: Youtube/COVERYDAY