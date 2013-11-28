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В Петербурге перед митингом перекрыли Дворцовую площадь

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На Невском проспекте появились патрули силовиков.

В Петербурге перед митингом перекрыли Дворцовую площадь. Об этом пишут РИА Новости.

Сегодня, 31 января, в северной столице запланирована несанкционированная акция протеста поддержу Алексея Навального. Правоохранительные органы просят граждан отказаться от участия в митинге. По Невскому проспекту ходят усиленные наряды правоохранителей, полицейские в шлемах и со щитами. К арке Главного штаба стянули машины спецтехники. У проезжей части выставлены временные ограждения, у которых также дежурят бойцы силовых структур. Движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам ограничено.

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее мы сообщили, что жители Владивостока вышли на несогласованную акцию в поддержку Навального.

Видео: Telegram/РИА Новости, Youtube/Oleg Belov

 

Теги: дворцовая площадь, новости петербурга, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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Serj27210
Сегодня 11:28

Держат органы правопорядка в тонусе.

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