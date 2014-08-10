Жители Владивостока вышли на несогласованную акцию в поддержку Навального

На центральную площадь пришло около 60 демонстрантов.

Жители Владивостока вышли на несогласованный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "Восток Медиа".

Большинство акций запланировано на 31 января, но во Владивостоке митинг состоялся вчера. По данным департамента внутренний политики Приморского края, участие в нем приняло порядка 60 местных жителей. Сотрудники ОМОНа приехали ранним утром на центральную площадь. Они обратились к гражданам с просьбой соблюдать закон и покинуть территорию несанкционированного мероприятия.

Правоохранительным органам удалось найти активных митингующих с помощью системы распознавания лиц. У многих журналистов проверяли пресс-карты. Через несколько часов площадь опустела.

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Видео: Youtube/ВОСЕМЬ, Sergey news