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В Москве задержали главреда "Медиазоны" на сутки до суда

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Журналист проведет в московском ОВД сутки.

В Москве задержали главреда "Медиазоны". Ранее об этом журналистам сообщил сам Сергей Смирнов. Сейчас появилась информация о том, что журналист останется до судебного заседания в ОВД. Там он проведет сутки.

Telegram-канал "Апология протеста" уточнил, что фигурант расследования подозревается в совершении правонарушения по административной статье 20.2. По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", ему вменяется участие в несогласованной акции протеста, которое повлекло за собой создание помех общественному и частному транспорту (по части 6.1 статьи 20.2 КоАП). Речь идет о мероприятии, которое состоялось в Москве 23 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Задержан подозреваемый в гибели девушки в Мурино.

Фото: ТГ/Раньше всех. Ну почти

Видео: TG / Baza

Теги: алексей навальный, главред, медиазона, москва, сергей смирнов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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