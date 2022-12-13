Алексея Резникова раскритиковали за слова на польском языке.

Вопрос украинского министра по обороне Алексея Резникова о дороге на Москву назвали неудачной шуткой. Речь идет о ролике, распространенном по социальным сетям, в котором чиновник появляется из люка танка немецкого производства Leopard и по-польски задает вопрос о том, как можно доехать до российской столицы. Один из юзеров отметил, что киевскому режиму потребуются все силы НАТО для того, чтобы приблизиться к Москве. Еще один автор написал о том, что все дороги в Москву в любом случае заканчиваются в Берлине.

Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям". один из пользователей соцсетей

Еще один пользователь удивился тому, действительно ли американский налогоплательщик платит деньги за такие шутки со стороны украинского министерства по обороне? Он напомнил, что пока Резников снимает короткие ролики, президент Владимир Зеленский фотографируется "где-то в другом месте".

Министр обороны Украины Резников признался в ненависти к россиянам и желании их убивать.

Фото и видео: Twitter