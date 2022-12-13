Министр обороны Украины Резников признался в ненависти к россиянам и желании их убивать

Чиновник заявил в документальном фильме "Год" о желании расправиться с россиянами.

Украинский министр по обороне Алексей Резников в документальном фильме "Год" признался журналистам в том, что после начала специальной военной операции обнаружил у себя желание "убивать россиян". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед автором проекта. Гость эфира заметил, что считает себя гражданским человеком, однако в тот момент, когда в его стране начались боевые действия, то он неожиданно для самого себя почувствовал потребность, необходимость и возможность убивать противников.

...И мало того, я хочу убивать их. Алексей Резников, министр по обороне Украины

В социальных сетях высказывание украинского министра назвали "пафосным". Напомним, что сейчас на Украине разгорелся коррупционный скандал, который связан с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. В местных СМИ долгое время обсуждался вопрос о возможной отставке самого Алексея Резникова.

Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда