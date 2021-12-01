Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию

Алексей Резников сообщил о решении Генштаба Украины.

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников заявил о том, что власти страны не планируют дополнительную мобилизацию граждан для участия в боевых действиях в регионе. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире всеукраинского телемарафона. Эксперт пояснил, что по решению местного Генерального штаба уже проводятся определенные организационные мероприятия. Гость эфира добавил, что в настоящее время киевский режим нуждается в средствах артиллерии, танках и боевой авиации.

Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Напомним, что Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения на территории страны, а также всеобщей мобилизации еще на 90 дней (до 19 февраля 2023 года). Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на период действия военного положения запрещен.

Резников: Украина рассчитывает получить танки и самолеты от НАТО.

Фото и видео: YouTube / ТСН