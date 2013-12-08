Резников: Украина рассчитывает получить танки и самолеты от НАТО

Глава Минобороны Украины надеется на новые средства вооружения от НАТО в качестве военной помощи.

Украинское командование рассчитывает получить танки и самолеты от стран-участниц НАТО. Соответствующее заявление в рамках всеукраинского телемарафона сделал глава министерства по обороне Алексей Резников. Местный чиновник пояснил, что в вопросе новых поставок вооружения со стороны коллективного Запада остается оптимистом.

Я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО, не только Leopard, также как сегодня у нас с вами в артиллерии более восьми систем 155 калибра разных стран. Будут, я уверен, у нас танки и боевые самолеты. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Ранее польский посол при Североатлантического военного альянса Томаш Шатковский заявлял журналистам о том, что склады военной техники стран-участниц блока резко пустеют из-за оказания помощи киевского режима.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не намерена замораживать конфликт на зиму.

Фото и видео: YouTube / TCH

