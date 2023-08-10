Роберт Фицо призвал сформировать новое правительство за счет сил партии Smer.

Lальнейшее вооружение киевского режима со стороны коллективного Запада только удлиняет региональный конфликт, а не способствует его решению. Соответствующее мнение в социальных сетях высказал руководитель крупной оппозиционной партии Smer, а также по совместительству бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Активист пояснил, что правительство государство, которое будет сформировано по результатам выборов, должно пересмотреть подход к кризису между Киевом и Москвой. Он добавил, что в сущности речь на самом деле идет о противостоянии между Россией и США, а Вашингтон поставил перед собой цель - ослабить Москву.

Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения. Продолжение и поддержка этой войны дает уверенность только в гибели людей с обеих сторон. Роберт Фицо, экс-премьер Словакии

По мнению Роберт Фицо, российско-украинкий конфликт не отвечает ни национальным интересам Словакии, ни Европейского союза, поэтому чиновникам не следует продолжать делать военные поставки для ВСУ. Политик считает, что украинское контрнаступление не так успешно, как этого ждали военные. Спикер призвал европейских лидеров "опомниться" и увидеть огромные потери в личном составе армии Киева, бессмысленные смерти, происходящие из-за "военной авантюры". В случае победы партии Smer, у представителей движения на первом месте будут интересы Словакии.

Правительство будет готово оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей, но есть наши, словацкие приоритеты, которые должны иметь преимущество перед Украиной. Роберт Фицо, экс-премьер Словакии

Сборная Словакии обыграла США на хоккейном МЧМ-2023.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico