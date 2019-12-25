В Петербурге трое друзей избили и изнасиловали дубинкой рабочего

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 24 ноября, в дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что в одном из домов поселка Сергиево в Красносельском районе Петербурга силой удерживают его 42-летнего брата. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Полиция приехала по вызову. В частном доме на улице Карла Маркса, арендуемом общественной организацией, нашли безработного 1979 года рождения. Он рассказал подробности.

Оказалось, что 26 октября мужчина приехал по объявлению о поиске разнорабочих. Он проживал в указанном доме и работал на различных объектах в городе. 17 ноября наступил срок оплаты. Мужчина потребовал у нанимателей деньги за выполненную работу, обещая в противном случае пожаловаться.

Наниматели Павел, Андрей и Александр силой отобрали у потерпевшего паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой. Удерживая, они вставляли дубинку ему в задний проход, а после по очереди совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося жертву заперли в комнате на первом этаже и удерживали там до 24 ноября.

Всех троих задержали. Одним из подозреваемых оказался волонтер ООО, занимающейся реабилитацией людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконное лишение свободы". Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Фото: pixabay.com