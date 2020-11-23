Мужчине сломали череп в ходе конфликта на Васильевском острове

Нападавших было двое.

Ночная драка на 7-й линии В.О. попала на видео. Она случилась ночью 22-го ноября, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В ходе внезапной ссоры неизвестный избил мужчину 1987-го года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом свода основания черепа. На кадрах видно, что он был не один. После того, как пострадавший упал на асфальт, его товарищ продолжил разборку с неизвестными.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после драки на Казанской улице в Петербурге ищут автомобиль жителя Ленобласти.

Видео: Piter.TV