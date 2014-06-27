Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности

Олег Кувшинников рассказал о неожиданной находке в здании Дома Засецкого.

След пропагандистской работы американских спецслужб, которая велась уже с начала XX века в России, обнаружен в Вологде при реставрации Дома Засецкого. Во время проведения работ в отношении памятника регионального значения сотрудники обнаружили несколько коробок и письмо 1918 года. Документ подписал директор Бюро печати США Артур Буллард. Иностранец просил помочь в распространении бюллетеней Вашингтона. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале написал местный губернатор Олег Кувшинников.

След пропагандистской работы служб США обнаружен в Вологде. Да ни где-нибудь, а в Доме Засецких. Оказывается, попытки привить нашим детям американские ценности предпринимались еще в начале прошлого столетия. Олег Кувшинников, глава Вологодской области

Эксперт добавил, что в конце письма автор подкрепляет свою просьбу американской продукцией. За дальнейшими разъяснениями ситуации региональные власти намерены обратиться к научным сотрудниками архива Вологодской области.

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Фото и видео: Telegram / Кувшинников. Live