Володин возмутился порядком рассмотрения в Госдуме законопроекта об изъятии детей

Депутат призвал рассматривать "резонансные" проекты в очном формате.

Вячеслав Володин на пленарном заседании возмутился порядком рассмотрения в Госдуме России законопроекта об изъятии детей. Инициатива депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса изучается профильным комитетом. Председатель ГД уверен, что заседания проводилось с нарушением регламента. Он добавил, что такие резонансные проекты должны обсуждаться исключительно в очном формате.

Когда мы выносим на обсуждение темы, затрагивающие граждан, их права, нам надо как можно больше вести диалог с тем, чтобы решение принималось эффективное. проблема заключается еще в том, что решение комитета было принято опросным путем. Мы вчера об этом говорили, все возмущены, считаем, что это недопустимо Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Депутат призвал коллег рассматривать "резонансные" вопросы о делах семьи, детей в очном формате. Володин добавил, что законопроект по изъятию детей пришлось снять с рассмотрения на Совете Госдумы, так как было много обращений среди граждан.

В Госдуме поддержали законопроект об ограничении изъятия детей из семьи.

Фото: Piter.tv