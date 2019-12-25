В Госдуме поддержали законопроект об ограничении изъятия детей из семьи. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
Комитет Государственной думы поддержал проект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей.
цитата из сообщения пресс-службы
Согласно документу, представителям опеки будет запрещено входить в дома для проверки бытовых условий проживания ребенка без согласия жильцов. Кроме того, опека не сможет отказывать в усыновлении ребенка родственниками по причине низкого уровня доходов. Чтобы принудительно разлучить ребенка с родителями, соответствующим органам потребуется вступившее в силу решение суда о лишении или ограничении родительских прав.
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