Володин: трое депутатов находятся в командировке в Донбассе

Спикер ГД рассказал о коллегах, которые находятся в командировке.

Трое депутатов находятся в командировке на Донбассе. Об этом на открывающим осеннюю сессию пленарном заседании сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутат пояснил, что речь идет о коллегах Адаме Делимханове, Дмитрие Саблине и Викторе Водолацком. Сейчас политики находятся в командировке на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

У нас есть кворум, хотя ряд наших коллег в данный момент пребывают в командировке. Адам Делимханов находится в ДНР. Саблин Дмитрий Вадимович координатор по взаимодействию с ДНР. Водолацкий находится в командировке в ДНР. Вячеслав Володин, депутат ГД

Володин: заявление Думы об угрозах из-за обстрелов Запорожской АЭС уже получили 87 стран.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu