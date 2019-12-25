Володин: заявление Думы об угрозах из-за обстрелов Запорожской АЭС уже получили 87 стран

В ГД рассказали о молчании ЕП и Конгресса США.

Российский председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил на открытии осенней сессии Государственной думы о том, что заявление об угрозах из-за обстрелов Вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции уже получили 87 стран. В настоящее время отечественные политики получают реакцию на документ от иностранных государств.

Мы направили его зарубежным парламентам, 87 уже получили заявление. Поступает реакция. Вячеслав Володин, депутат ГД

Эксперт пояснил, что многие государства разделяют обеспокоенность России по ситуации, которая складывается вокруг Запорожской АЭС. При этом американский и европейский парламенты предпочитают молчать. Вячеслав Володин полагает, что это говорит о том, что ВСУ и киевский режим согласовывают свои преступления с Вашингтоном и коллективным Западом.

Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu