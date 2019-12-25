Путин обсудил с Володиным приоритетную повестку Госдумы

Вячеслав Володин выступил на открытии пленарного заседании осенней сессии ГД.

Российский президент Владимир Путин обсудил с председателем нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным приоритетную повестку Государственной думы на осеннюю сессию. Депутат пояснил на пленарном заседании коллегам, что накануне встретился с главой государства. Лидер страны пожелал политикамм успешной работы.

Вчера состоялась встреча с нашим президентом. Мы обсуждали вопросы приоритетной повестки ГД. Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получалось. Вячеслав Володин, депутат ГД

Володин заявил о причастности США и Зеленского к обстрелу СИЗО в Еленовке.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu