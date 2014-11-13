В Госдуме оценили причину, по которой Запад не хочет допустить "Нюрнбергского процесса".

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о причастности США и президента Украины Владимира Зеленского к обстрелу СИЗО в Еленовке, находящейся на территории Донецкой народной республики. В собственном Нюрнбергского процесса, на котором пленные "азовцы" могли бы давать признательные показания.

Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались. Вячеслав Володин, депутат ГД

парламентарий подчеркнул, что признания своих зверств украинскими националистами из "Азова" привели бы к требованиям со стороны международного сообщества привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

"Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация.

Захарова прокомментировала слова экс-премьера Болгарии о "руке Кремля".

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Володин, Госдума России