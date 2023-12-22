Володин рассказал об опыте работы Алиханова

В Госдуме начали обсуждать кандидатуры на должность министров профильных ведомств правительства.

У кандидата на должность российского министра по промышленности и торговли Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в профильном ведомстве страны. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании в нижней палате парламента. Известно, что сегодня депутаты рассматривают кандидатуры на должности в правительстве страны. Спикер ГД призвал коллег перестать "прекратить хождение" по залу и ответственно отнестись к своим обязанностям.

Есть опыт не только региональный, что немаловажно, человек пришел, что называется, "от земли", понимая проблемы, как люди живут. В регионах это ближе видится. Но у него есть опыт работы и в министерстве. Был руководителем департамента, это очень важное структурное подразделение. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров.

Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ