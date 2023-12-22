По его словам, депутаты столкнулись с ситуацией, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса. Об этом он заявил на пленарном заседании.

По словам Володина, депутаты столкнулись с ситуацией, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса. Он подчеркнул, что "наливайки" защищают больше, чем какое-либо предприятие, производящее конкретный продукт бизнеса или завод

Нам надо отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин заявил, что приезжающие на работу в РФ иностранцы должны знать русский язык.

Видео: Дума ТВ