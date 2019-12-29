Депутат также отметил активность коллег.

Вячеслав Володин рассказал, какой самый важный закон был принят в феврале. По мнению спикера Госдумы, им стала инициатива об изменениях в материнском капитале.

Это закон, который очень ждали люди прокомментировал эксперт

Он также отметил наиболее активных депутатов и поблагодарил коллег за работу. В список попала Ольга Окунева, Алексей Куринный, Сергей Иванов и Олег Нилов. Внимание политика привлекла деятельность Комитета по образованию и науке. Представители ведомства отвечали за подготовку проекта о бесплатном горячем питании для школьников.

Ранее в России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам.